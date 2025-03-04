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Yüz Felci Riskine Dikkat!

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Üst solunum yolu enfeksiyonları yüz felci riskini artırıyor. Erken tedavi şart!

04.03.2025 10:40
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Üst solunum yolu enfeksiyonları yüz felci riskini artırıyor

Op. Dr. Bilgen: "Üst solunum yolu enfeksiyonları yüz sinirinin de enfeksiyonuna sebep oluyor"

"Erken tedavi edilmediğinde hastada kalıcı kuvvet kaybı oluşabiliyor"

ADANA - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Duygu Durusoy Bilgen, soğuk havalarda artan viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının aynı zamanda yüz sinirinin de enfeksiyonuna sebep olduğunu ve bu nedenle yüz felci riskini de arttırdığını söyledi.

Medical Park Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Duygu Durusoy Bilgen, soğuk havanın yüz felcini doğrudan değil ama dolaylı yoldan arttırabildiğini söyleyerek bilgiler verdi. Op. Dr. Bilgen, "Soğuk havalarda artan viral üst solunum yolu enfeksiyonları aynı zamanda yüz sinirinin de enfeksiyonuna sebep olduğu için yüz felci riskinde de bir artış görülebiliyor. Yüz felcinde özellikle göz kenarında ve ağız etkilenmeler kaşı kaldıramama, göz kapağını kapatamama, ağız kenarında kayma, belli bir yüz yarımında uyuşmalar gibi belirtiler olabiliyor. Yüzde asimetriler görülebiliyor. Böyle bir durumda hastaları mutlaka bir merkeze başvurmaları gerekir" dedi.

"Erken tedavi edilmediğinde hastada kalıcı kuvvet kaybı oluşabiliyor"

Erken müdahalenin yüz felcinde çok önemli olduğunun altını çizen Bilgen, "Özellikle ilk bir hafta on günlük süreçte mutlaka hastaların bir tedavi için bir merkeze ulaşmaları gerekiyor. Erken tedavi edilmediği dönemlerde hastalarda kalıcı kuvvet kaybı oluşabiliyor. Böyle bir şeyin oluşmaması için bir merkeze gelmeleri lazım. Öncelikle bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Etkilenen yüz felcinin belli dereceleri var. Eğer düşük derecelerdeyse yüz felci için ayaktan tedavi dediğimiz ağızdan hap yöntemiyle ilaç tedavisi uygulanabiliyor. İlaç tedavisinde halk arasında yaygın olarak bilinen kortizon dediğimiz steroid tedavisi uygulanılıyor. Ama belli bir derecenin üstünde veya tansiyon, şeker gibi ek hastalıkları varsa hastaların yatırılıp tedavi edilmesi gerekebiliyor. Eğer tam düzelme sağlanamazsa mutlaka fizik tedavi uzmanıyla da görüşmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Çok soğuk havalarda dışarı çıkmayın"

Op. Dr. Bilgen, yüz felcine karşı alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

"Çok soğuk havalarda dışarı çıkmamaları gerçekten iyi bir önlem olur. Onun haricinde üst solunum yolu enfeksiyon geçiren insanlardan uzak durmaları veya ortamın iyi havalandırılması genel olarak korunmak açısından çok önemli. Bunlara dikkat edilmeli."

Kaynak: İHA

Yüz Felci, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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