Yüzme Yarışmaları Boğulma Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Yüzme Yarışmaları Boğulma Riskini Artırıyor

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Acil Tıp Uzmanı, yüzme yarışmaları ve şakaların boğulma riskini artırdığını vurguladı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, birlikte yüzen arkadaşların "kim daha hızlı yüzecek, hadi gel yarışalım" gibi meydan okumalarda bulunmasının boğulma riskini artırabileceğini belirtti.

Canacankatan, Mersin gibi turistik kentlerde yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Rip akıntısının olduğu bölgelerde boğulma olaylarının sık görüldüğünü dile getiren Canacankatan, denizde kontrolsüz şekilde açılmanın yanlış olduğunu vurguladı.

Canacankatan, yüzülen bölgede akıntı olması durumunda yapılması gerekenlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte yapmamız gereken şey, kesinlikle dalgalara karşı mücadele etmemek çünkü o kadar güçlü çeken dalgalar var ki profesyonel yüzücü bile olsanız buna müdahale edemezsiniz. Önce paniğe kapılmadan akıntıya karşı korunarak suyun üzerinde kalmaya çalışacaksınız. Çeken dalganın yükü azaldığı zaman da yapmanız gereken, kıyıya paralel şekilde yüzüp bu çeken dalgadan uzaklaşmaya çalışmak."

Yüzerken şaka yapmaktan kaçınılmalı

Yüzen kişilerin kendilerine "aşırı güven duymasının" hatalara neden olabileceğini vurgulayan Canacankatan, arkadaşlar arasındaki meydan okumaların boğulma riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Canacankatan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzülecek alanlarda şakalar yapılıyor. Hiçbir zaman şaka dahi olsa arkadaşımızı haberi olmadan suya atmamanız gerekiyor. Arkadaşların yüzmede birbirine meydan okuması, 'kim daha hızlı yüzecek, hadi gel yarışalım' tarzında zorlamalar yapılması, yüzme tekniği çok iyi olmayan kişileri ciddi olarak tehdit etmektedir."

Canacankatan, cankurtaran hizmeti verilen bölgeler ile mavi bayraklı plajlarda yüzülmesini önerdi.

Çocuklara erken yaşlarda yüzme eğitimi verilmesinin boğulma vakalarının önlenmesine katkı sunduğunu belirten Canacankatan, "İyi yüzme tekniği olmayan çocukların, kolluk takarak veya can yeleği giyerek yüzmelerini öneriyoruz. Kolluk ve can yeleği, vücuda uygun şekilde olmalıdır." dedi.

"Boğulma tehlikesi geçiren kişiye arkasından yaklaşılmalı"

Boğulma tehlikesi geçiren kişilere ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını ifade eden Canacankatan, şunları anlattı:

"Boğulma tehlikesindeki kişi, yardımına gelen kişiyi maalesef dibe doğru çekiyor. Onun için bu kişilere yaklaşırken ön taraftan değil, güvenli şekilde arkasından yaklaşılmalı, el bileğinden ya da saçından tutarak suyun üzerine çıkarmalıyız. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren kişinin yüzü yukarıya bakacak şekilde olmalı. Eğer kişi kıyıya yakınsa ip atma, uzun çubuk uzatma ya da can simidi gönderme tarzında müdahalelerle katkıda bulunmaya çalışmalıyız. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kıyıya çıkardıktan sonra önemli şeyler başlıyor. Halk arasında yanlış bilinen bir şey var. Akciğerlerdeki suyu boşaltmak için mide baskısı, karın baskısı müdahaleleri tıbben doğru olmayan bir şey çünkü yutulan suyu çıkarmanız mümkün değil."

Canacankatan, sudan çıkarılan kişinin hava yolunun açık olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "Sağlık ekibi ya da kişinin solunumu gelene kadar suni solunum ve kalp masajı yapılmalı. Kişi kendine gelse, solunumu dönse bile mutlak şekilde hastaneye göndermemiz lazım. Hastanede en az 48 saat gözlem altında kalmasını sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İddialaşmalar nedeniyle güvenli alandan çıkılıyor"

Merkez Mezitli ilçesi Soli Sahili'nde görevli cankurtaran Mert Boz da sulama kanalı benzeri yerlerde yüzülmemesi ve suda meydan okumalar yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Boz, şunları kaydetti:

"Boğulma vakalarının başlıca nedenlerinden biri ihmal, ikincisi de iddia ve şakalaşmalar. 'Sen şu kadar derine ya da uzağa gidemezsin' gibi iddialaşmalar olabiliyor. Bu iddialaşmalar nedeniyle güvenli alandan çıkılıyor. Güvenli alandan çıkanlar rip akıntısına kapılabiliyor ya da tam olarak yüzme bilmediklerinden telaş ve panikle boğulabiliyorlar. Vatandaşlara tavsiyem çocukları için önlem alsınlar. Simit ve kollukla suya soksunlar, gözlerinin önünden ayırmasınlar."

Kaynak: AA

Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yüzme Yarışmaları Boğulma Riskini Artırıyor - Son Dakika

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