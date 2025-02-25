Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Yoğurt Baskını - Son Dakika
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Sağlık

Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Yoğurt Baskını

Şanlıurfa'da, izinsiz ve sağlıksız ortamda üretilen 120 kova yoğurt ele geçirildi. Zabıta ekipleri, Ramazan öncesi denetimlerini artırarak halkın sağlığını korumayı amaçladı.

25.02.2025 16:58
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Zabıtadan yoğurt baskını

Sağlıksız ortamda üretilen 120 kova yoğurt ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi izni olmadan ve sağlıksız ortamda üretilen toplam 500 kilogramdan ağırlığında 120 kova yoğurt ele geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Halkın sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Emniyet Caddesinde bir dükkanda üretim izni olmadan, son kullanma tarihi bulunmayan ve sağlıksız ortamda üretilen 120 kova yoğurt ele geçirdi.

Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan ortak denetimde, dükkanda bulunan 500 kilogram yoğurda el konuldu. Ayrıca işletme sahibine de cezai işlem uygulandı. El konulan yoğurtlar, mama yapılmak üzere hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zabıta Ekiplerinden Sağlıksız Yoğurt Baskını - Son Dakika

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