Zaman Kısıtlamalı Beslenme ve Egzersizin Yağ Yakımına Etkisi Araştırıldı

Sağlık

ARAŞTIRMACILAR, egzersiz yapan yetişkinlerde zaman kısıtlamalı beslenmenin (TRE) vücut kompozisyonu üzerindeki etkilerine yönelik bir çalışma yaptı. Çalışmanın sonuçları 10 Ocak'ta Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayımlandı. 338 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan ve en az dört hafta süre araştırmaya göre zaman kısıtlı beslenmek ve egzersiz yapmak kastan kaybetmeden yağ yakımını hızlandırıyor. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren diyetisyen Gamze Çakaloğlu, "Sonuç, ZKB'nin doğru şekilde uygulanarak vücut kompozisyonunda olumlu değişimlere yol açabileceğini gösteriyor. Mevcut veriler ZKB ve egzersiz kombinasyonunun etkili bir yaklaşım olabileceğine işaret ediyor. Ancak bulgular daha fazla araştırma ile desteklenmelidir" dedi.

Uluslararası Obezite Dergisi'nde 10 Ocak'ta yayımlanan araştırmada zaman kısıtlamalı beslenme (ZKB) ve egzersizin vücut yağını azaltmada etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, ZKB ve egzersizin en az dört hafta süreyle uygulanması sonucunda, fazla yağ kütlesinde ortalama 1,3 kilogramlık bir azalma ve vücut yağ yüzdesinde yüzde1,3'lük bir düşüş gözlemlendiği ifade edildi. Biruni Üniversitesi Hastanesi'nden diyetisyen Gamze Çakaloğlu, bu kombinasyonu uygulayan katılımcıların, yağ kütlesinde ve vücut yağ yüzdesinde anlamlı azalmalar gözlemlediğini belirtti.

'SADECE KİLO KAYBI SAĞLAMAKTAN ÇOK DAHA FAZLASINI BAŞARIYOR'

Zaman Kısıtlamalı Beslenme (ZKB) yöntemine bilgi veren Çakaloğlu, bu yöntemin gün içinde belirli saatler arasında yemek yemeyi, geri kalan zamanlarda ise tamamen aç kalmayı temel aldığını aktardı. Çakaloğlu, "Genellikle 12 ila 20 saatlik bir oruç dönemini ve 4 ila 12 saatlik bir yemek yeme sürecini içeren ZKB'nin, sadece kilo kaybı sağlamaktan çok daha fazlasını başarıyor. Araştırmalar, ZKB'nin metabolizmayı düzenleyerek yağ yakımını hızlandırdığını, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri kontrolüne katkıda bulunduğunu ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca, bu yöntem vücut üzerindeki oksidatif stresi azalttığı ve hücresel yenilenmeyi destekleyerek genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor" diye konuştu.

Uluslararası Obezite Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya ilişkin bilgi veren Çakaloğlu, araştırmanın 338 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan 15 farklı çalışmanın verilerinin bir araya getirilerek analiz edildiğini aktardı. Bu kapsamlı incelemede, katılımcıların hem aerobik hem de direnç egzersizlerini içeren programlara dahil edildiğini belirten Çakaloğlu, özellikle egzersiz zamanlamasının dikkat çekici bir unsur olduğunu ifade etti. Çakaloğlu, çoğu çalışmada, zaman kısıtlı beslenme (ZKB) protokollerinin öğle saatlerinde uygulandığını ve fiziksel aktivitelerin bu yemek yeme penceresiyle uyumlu şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bu yaklaşımın, hem metabolik dengeyi optimize etmek hem de egzersiz performansını desteklemek amacıyla planlandığını dile getiren Çakaloğlu, bulguların kilo yönetimi ve sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

ZKB ve egzersiz kombinasyonunun kas kütlesi, yani yağsız vücut kütlesi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını söyleyen Çakaloğlu, "Bu yöntemin, kas kaybını önlerken yağ kaybını artırmak gibi bir avantaja sahip olmadığı gözlemlendi. Ancak bu sonuç, ZKB'nin doğru şekilde uygulanarak vücut kompozisyonunda olumlu değişimlere yol açabileceğini gösteriyor. Bu bulguların daha fazla araştırma ile desteklenmesi gerekiyor. Ancak mevcut veriler ZKB ve egzersiz kombinasyonunun etkili bir yaklaşım olabileceğine işaret ediyor" dedi.

'UZMAN GÖZETİMİNDE UYGULANMALI'

Dyt. Gamze Çakaloğlu, araştırmanın sunduğu sonuçların umut verici olduğunu ifade ederken, elde edilen verilerin yorumlanmasında bazı sınırlamalara dikkat çekti. Çakaloğlu, "Bu çalışmalar genellikle 4 ila 8 hafta gibi kısa sürelerle sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştiriliyor ve uzun vadeli etkiler konusunda yeterli bilgi sunmuyor. Ayrıca, katılımcıların diyet alışkanlıklarına dair verilerin büyük ölçüde öz bildirimlere dayanması, sonuçların doğruluğunu etkileyebilecek bir faktördür. Her bireyin sağlık durumu, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları farklıdır. Bu nedenle, ZKB gibi yöntemleri uygulamadan önce bir uzmandan rehberlik almak, hem güvenli hem de etkili bir sonuç elde etmek için kritik önem taşırö dedi. Bu tür yaklaşımların bilinçli ve kontrollü bir şekilde uygulanmasının, hem kısa hem de uzun vadede daha olumlu sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.