Ağrı'da yaşayan Tatar ailesinin 30 günlük bebeği Ali Emre'ye pnömoni (zatürre) tanısı konuldu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan bebeğin tedavisinde 3'üncü düzey yoğun bakım ihtiyacı gelişmesi üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uçak ambulans devreye girdi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ali Emre Tatar, uzman sağlık personeli eşliğinde uçak ambulansla Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'ne nakledildi. Bebeğin tedavisinin burada sürdürüleceği öğrenildi.
Son Dakika › Sağlık › Zatürreli Bebek Uçak Ambulansla Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
