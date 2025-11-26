Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü - Son Dakika
Sağlık

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

26.11.2025 22:38
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlanan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 10 ve 12 yaşındaki çocukların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesi sürüyor.

TAVUK YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ABLA HAYATINI KAYBETTİ, İKİ KARDEŞLERİN DURUMU AĞIR

Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

