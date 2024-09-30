Zonguldak'ta Lazerle Prostat Ameliyatı Dönemi - Son Dakika
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Sağlık

Zonguldak'ta Lazerle Prostat Ameliyatı Dönemi

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Zonguldak'ta Thulium Fiber Lazer ile prostat ameliyatı gerçekleştirildi, hastalar büyükşehirlere gitmeyecek.

30.09.2024 18:53
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Batı Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk

Zonguldak'ta Thulium Fiber Lazer ile prostat ameliyatı gerçekleştirildi

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Engin Denizhan Demirkıran, bölgede ilk kez Thulium Fiber Lazer yöntemiyle prostat ameliyatı gerçekleştirdi. Yeni nesil lazer teknolojisi, prostat ameliyatlarında sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor.

Dr. Engin Denizhan Demirkıran, prostat ameliyatlarında geleneksel yöntem olan Transuretral rezeksiyon ile Bipolar Enukleasyon yöntemlerinin kullanıldığını bu yöntemlere BEUN Hastanesi bünyesine kazandırılan Thulium Fiber Lazer cihazı ile yenilik kazandırıldığına vurgu yaptı.

Geleneksel yöntemlerden olan TUR-P ile prostatın kesilerek belirli bir seviyeye kadar inilebildiğini ve hastalığın tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğunu anlatan Demirkıran, bir diğer yöntem olan BİPOLEP'de prostatın elektrik enerjisi ve itme kuvvetiyle kapsülden ayrılarak çıkarılmasının sağlandığını hatırlattı. Ancak Thulium Fiber Lazer yönteminin ise yenilik getirerek prostatın lazerle kesilerek tamamının kolaylıkla çıkartılabildiğini ve tekrarlama ihtimalinin düşük olduğunu anlatan Demirkıran şöyle dedi:

"Bölgemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Thulium Fiber Lazer prostat ameliyatı, klasik yöntemlere göre pek çok avantaj sunuyor. Daha önce yapılan TUR-P ameliyatlarında belirli bir alanı açarak işlem sonlandırılırken, bu yeni lazer teknolojisiyle prostat dokusu kapsül ile prostat arasından çıkarılabiliyor. Bu, hastalığın tekrarlama ihtimalini en aza indirirken, kanama riskini de büyük ölçüde azaltıyor. İlk hastamızı ameliyattan bir gün sonra taburcu ettik ve sondasını çıkararak idrar yapabildiğini gözlemledik."

"Hastalarımız büyükşehirlere gitmeden hastanemizde tedaviyi alabilecekler"

Dr. Demirkıran, Thulium Fiber Lazer ile yapılan ameliyatın avantajlarına da değindi. Bölgede ilk kez yapılan ameliyatla birlikte artık hastaların büyükşehirlere gitmek yerine BEUN Hastanesi'nde ameliyat olabileceğini ifade eden Demirkıran, "Bu teknoloji sayesinde daha büyük bir doku çıkarılması, hastaların çok daha rahat bir şekilde idrar yapabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, lazer enerjisi sayesinde neredeyse hiç kanama olmuyor. Bölgemizde böyle bir lazer cihazı daha önce bulunmuyordu. Artık hastalarımız büyükşehirlere gitmeden bu tedaviyi burada alabilecekler" diye konuştu.

Dr. Demirkıran ayrıca hastanede uzun zamandır uyguladıkları Bipolar Enükleasyon Prostat cerrahisi ile Thulium Fiber Lazer arasında teknik farklılıklar olduğunu belirterek, BİPOLEP cerrahisinin 2 yıldır hastanede uygulandığını, THUFLEP cerrahisinin ise ilk kez uygulandığını açıkladı. Demirkıran, "BİPOLEP'de elektrik enerjisi kullanırken, Thulium Fiber Lazer'de son teknolojik lazer enerjisi kullanıyoruz. Her iki yöntem de benzer avantajlar sağlasa da, lazer teknolojisi kanama açısından ek bir fayda sağlıyor."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, prostat ameliyatlarında ileri teknolojilerle hastalarına modern tedavi seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Zonguldak\'ta Lazerle Prostat Ameliyatı Dönemi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta Lazerle Prostat Ameliyatı Dönemi - Son Dakika

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