Zonguldak'ta Su Tasarrufu Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Su Tasarrufu Projesi

Zonguldak\'ta Su Tasarrufu Projesi
05.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN'de hayata geçirilen proje ile su tasarrufu sağlanıyor ve karbon ayak izi azaltılıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) hemodiyaliz ünitelerinde hayata geçirilen "Ters Osmoz (RO) Atık Suyu Geri Kazanım Projesi"yle tonlarca su tasarrufu sağlamanın yanı sıra karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

BEUN Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Öztürk, gazetecilere, insanlığın iklim krizinin etkileriyle uğraştığını söyledi.

Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği üyesi de olan Öztürk, dünyanın milyonlarca yıl boyunca üzerini toprakla örttüğü fosil yakıtların insan eliyle sera gazı olarak doğaya salındığından bahsederek, "Sera gazının etkisi, küresel ısınma ve iklim krizi sonucunda insanların sağlığını direkt etkilemeye başladı. İnsanları tedavi ederken farkında olmadan sera gazının etkisini, karbon ayak izini ne kadar fazla artırdığımızı fark ettik." dedi.

İklim krizinin sadece çevre felaketi olmadığına, halk sağlığı sorunu da olduğuna dikkati çeken Öztürk, sadece insanların hayatını kurtarmakla yetinmeyip "gezegenin de sağlığının" kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Öztürk, dernek olarak yaklaşık 10 yıldır hastaları tedavi ederken sağlık sisteminde oluşturulan atıkları, enerji ve su tüketimini, karbon ayak izini azaltmaya çalışarak projeler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Hemodiyaliz tedavisinin, diğer girişimsel tedavilerden farklı olduğuna işaret eden Öztürk, hemodiyaliz tedavisinin hayat kurtarıcı tedavi olduğunu ve hastaların belli bir süre tedaviyi alamazsa hayatlarında tehlike oluşturacak duruma geleceklerini anlattı.

Öztürk, hemodiyaliz seanslarında tüketilen su ve enerji verilerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Ömür boyu süren bir tedavinin oluşturduğu su ve enerji tüketimi ile karbon ayak izi salınımı devasa boyutlara ulaşabiliyor. Bu durum, klinik uygulamalarımızda acilen çevre dostu ve kaynak etkin stratejileri hayata geçirmemizi zorunlu kılıyor. Bu noktada hemodiyaliz ünitelerinde ortaya çıkan yüksek miktardaki su israfını önlemek amacıyla 'Ters Osmoz (RO) Atık Suyu Geri Kazanım Projesi'ni somut adım olarak devreye aldık. Sistemden çıkan deşarj suyunu ham su tanklarına entegre ederek geri dönüştürdüğümüz bu proje sayesinde hem tonlarca su tasarrufu sağlıyor hem de merkezin karbon ayak izini doğrudan aşağı çekerek döngüsel sağlık hizmetine somut örnek sunuyoruz."

Öztürk, dernek olarak farkındalığı artırmak amacıyla 6 Haziran'da düzenleyecekleri "Sürdürülebilir Nefroloji Sempozyumu"na destek veren Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Zonguldak, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta Su Tasarrufu Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:46:43. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Su Tasarrufu Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.