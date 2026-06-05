Zonguldak\'ta Su Tasarrufu Projesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) hemodiyaliz ünitelerinde hayata geçirilen "Ters Osmoz (RO) Atık Suyu Geri Kazanım Projesi"yle tonlarca su tasarrufu sağlamanın yanı sıra karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

BEUN Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Öztürk, gazetecilere, insanlığın iklim krizinin etkileriyle uğraştığını söyledi.

Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği üyesi de olan Öztürk, dünyanın milyonlarca yıl boyunca üzerini toprakla örttüğü fosil yakıtların insan eliyle sera gazı olarak doğaya salındığından bahsederek, "Sera gazının etkisi, küresel ısınma ve iklim krizi sonucunda insanların sağlığını direkt etkilemeye başladı. İnsanları tedavi ederken farkında olmadan sera gazının etkisini, karbon ayak izini ne kadar fazla artırdığımızı fark ettik." dedi.

İklim krizinin sadece çevre felaketi olmadığına, halk sağlığı sorunu da olduğuna dikkati çeken Öztürk, sadece insanların hayatını kurtarmakla yetinmeyip "gezegenin de sağlığının" kurtarılması gerektiğini kaydetti.

Öztürk, dernek olarak yaklaşık 10 yıldır hastaları tedavi ederken sağlık sisteminde oluşturulan atıkları, enerji ve su tüketimini, karbon ayak izini azaltmaya çalışarak projeler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Hemodiyaliz tedavisinin, diğer girişimsel tedavilerden farklı olduğuna işaret eden Öztürk, hemodiyaliz tedavisinin hayat kurtarıcı tedavi olduğunu ve hastaların belli bir süre tedaviyi alamazsa hayatlarında tehlike oluşturacak duruma geleceklerini anlattı.

Öztürk, hemodiyaliz seanslarında tüketilen su ve enerji verilerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Ömür boyu süren bir tedavinin oluşturduğu su ve enerji tüketimi ile karbon ayak izi salınımı devasa boyutlara ulaşabiliyor. Bu durum, klinik uygulamalarımızda acilen çevre dostu ve kaynak etkin stratejileri hayata geçirmemizi zorunlu kılıyor. Bu noktada hemodiyaliz ünitelerinde ortaya çıkan yüksek miktardaki su israfını önlemek amacıyla 'Ters Osmoz (RO) Atık Suyu Geri Kazanım Projesi'ni somut adım olarak devreye aldık. Sistemden çıkan deşarj suyunu ham su tanklarına entegre ederek geri dönüştürdüğümüz bu proje sayesinde hem tonlarca su tasarrufu sağlıyor hem de merkezin karbon ayak izini doğrudan aşağı çekerek döngüsel sağlık hizmetine somut örnek sunuyoruz."

Öztürk, dernek olarak farkındalığı artırmak amacıyla 6 Haziran'da düzenleyecekleri "Sürdürülebilir Nefroloji Sempozyumu"na destek veren Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür etti.