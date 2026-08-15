Zorlu Mücadele: 3 Çocuklu Anne Yardım Bekliyor

Malatya'da yaşayan 3 çocuk annesi Sevim Akın, ikisi doğuştan bedensel engelli, en küçüğü ise amansız bir hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 3 evladının bakımını tek başına sırtlayarak zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

Tıbbi cihazlar ve hasta yataklarıyla adeta bir hastane odasını andıran evinde çocuklarının nöbetini tutan acılı anne, yardım eli bekliyor.

Biri 21, diğeri 17 yaşında doğuştan bedensel engelli iki çocuğu bulunan Sevim Akın'ın çilesi, 7 yaşına kadar hiçbir sağlık sorunu olmayan en küçük oğlu Umut Selim'in ansızın rahatsızlanmasıyla daha da katlandı. Elde titreme ve gerileme şikayetleriyle hastaneye götürülen küçük Umut'a, beyni etkileyen SSPE (Subakut Sclerosan Panensefalit) tanısı konuldu. Yoğun bakım sürecinin ardından yatağa bağımlı hale gelen küçük çocuğun bakımıyla birlikte, ailenin yaşadığı ev adeta bir hastane koğuşuna döndü.

"Anneyim görevim ama ben de insanım yoruluyorum"

Çocuklarının başından bir an olsun ayrılamadığını ve tüm yükün kendi omuzlarında olduğunu belirten anne Sevim Akın, "Mehmet Ali 21 yaşında, Emirhan Çağrı 17 yaşında doğuştan bedensel engelli. En küçük oğlum Umut Selim ise 8 yaşında ve SSPE hastası. 7 yaşına kadar hiçbir şeyi yoktu. Bir anda hastalığı nüksetti 2 yıldır tamamen yatağa bağımlı kaldı. Üç evladımın bakımını da tek başıma yapıyorum. Tabi ki anneyim evlatlarıma bakmak benim görevim ama ben de insanım yoruluyorum artık. Devletimden, Cumhurbaşkanımdan, Sağlık Bakanımdan yardım istiyorum. Bizi böyle çaresiz, sahipsiz bırakmasınlar" dedi.

Aşı öncesi geçirilen kızamık hastalığı tetikledi

Doktorların SSPE hastalığı için çaresi yok deyip eve gönderdiğini bu noktada umudunu hiç kaybetmediğini ifade eden Akın, "Oğlum 8 aylıkken daha kızamık aşısının zamanı gelmeden bir ay önce kızamık geçirmişti. Doktorlar bu hastalığın yıllar sonra ortaya çıkabileceğini söylediler. Ben inanıyorum, devletimizin imkanları geniş. Belki bir çaresi vardır. Tek isteğim, evlatlarımın tedavisi için sesimizin duyulması ve devletimizin bize sahip çıkması" diye konuştu.