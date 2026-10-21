Şanlıurfa Viranşehir'de kaza sonrası yanan tankerde sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa Viranşehir'de kaza sonrası yanan tankerde sürücü hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki tanker kaza yapıp alev aldı, yangında tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün Silopi Çardaklı köyü Yamaçlı mezrası nüfusuna kayıtlı olduğu ve cenazesinin memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

Şanlıurfa Viranşehir yolunda kaza sonrası çıkan yangında Silopili tanker şoförü Abdulcelil Yel hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen feci kaza, Şırnak’ın Silopi ilçesini yasa boğdu. Viranşehir yolunda seyir halindeki tanker, geçirdiği kaza sonrası alev topuna döndü. Yangında tanker sürücüsü Abdulcelil Yel hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Viranşehir güzergahında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tanker kaza yaptı. Kazanın ardından araçta patlama ve ardından şiddetli bir yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde sürücünün araç içinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa Viranşehir'de kaza sonrası yanan tankerde sürücü hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden sürücünün, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çardaklı köyü Yamaçlı mezrası nüfusuna kayıtlı Abdulcelil Yel olduğu öğrenildi. Acı haber Yel’in ailesine ve yakınlarına ulaşırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından memleketinde toprağa verileceği belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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