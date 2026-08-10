Vedat Kesici MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı

Çamlıhemşin Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede Vedat Kesici, MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Kongre, partililerin ve teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken, Vedat Kesici yeni dönemde ilçede birlik, beraberlik ve hizmet odaklı bir siyaset anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

“ÇAMLIHEMŞİN’İN GELECEĞİ İÇİN SÖZÜMÜZÜ YENİLEDİK”

İlçe Başkanı seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kesici, kongrenin camiaya yakışan bir olgunluk ve coşku içerisinde tamamlandığını belirterek kendisine destek veren dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Kesici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Fırtına Vadisi’nin yiğit evlatları, Kaçkarlar’ın dimdik duruşlu insanları… Bugün burada sadece bir yönetim değişimi yaşanmadı; Çamlıhemşin’imizin geleceğine, birliğine ve beraberliğine dair sözümüzü yeniledik.”

“ÇALINMADIK KAPI, SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ”

Çamlıhemşin’in her noktasına hizmet etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kesici, yaylalardan köylere ve mahallelere kadar vatandaşlarla iç içe olacaklarını söyledi.

Kesici, “Bizim derdimiz de sevdamız da Çamlıhemşin’dir. Memleketimizin her bir yaylasına, her bir köyüne, her bir mahallesine hizmet etmek; insanımızın derdiyle dertlenip sevinciyle neşelenmek boynumuzun borcudur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, üretken belediyecilik ve kapsayıcı siyaset anlayışımızla Çamlıhemşin’de çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız” dedi.

“KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE AÇIK”

Görevi süresince ayrıştırıcı değil, birleştirici bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Kesici, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin izinde, ‘Önce ülkem ve milletim’ diyerek çıktığımız bu yolda; fitneye yer vermeden, ayrıştırmadan, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla çalışacağız. Kapımız da gönlümüz de tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır” ifadelerini kullandı.

Kesici, kongreye katılan il ve ilçe yöneticilerine, delegelere, mahalle ve köy temsilcilerine ve tüm misafirlere teşekkür ederek kongrenin Çamlıhemşin, Rize ve MHP teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kesici açıklamasını, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözleriyle tamamladı.

Vedat Kesici, MHP Çamlıhemşin İlçe Başkanı olarak yeni dönemde görevine başladı.

Haber: Yavuz Günay