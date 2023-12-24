Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Bu hafta sonu oynanacak olan derbinin hakemi merakla bekleniyordu. Arda Kardeşler kimdir, Arda Kardeşler hangi takımlı?
Doğum: 3 Ocak 1988 (35 yıl yaşında),
Nereli: Bursa
Mesleği: Mühendis
3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.[1] Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
Son Dakika › Soğuk Haber › Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika