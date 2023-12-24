 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Arda Kardeşler, Bursa doğumlu ve mühendis olan bir hakemdir. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev yapmaktadır.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler
24.12.2023 - 18:55,  Güncelleme: 18:56
Abone Ol

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Bu hafta sonu oynanacak olan derbinin hakemi merakla bekleniyordu. Arda Kardeşler kimdir, Arda Kardeşler hangi takımlı?

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Doğum: 3 Ocak 1988 (35 yıl yaşında),

Nereli: Bursa

Mesleği: Mühendis

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.[1] Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

YORUMLAR

Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Soğuk Haber, Spor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika


18:47
Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22
Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21
İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16
ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13
Canlı anlatım! Derbi başladı Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

Son Dakika
18:47 Okan Buruk'tan derbinin hakemine çağrı: Adil olsunlar
18:22 Fred'in yokluğunu 2 cümlede özetleyen İsmail Kartal'dan çok konuşulacak derbi yorumu
18:21 İstiklal Caddesi'nde doğal gaz kaçağı paniği
18:16 ABD'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den sert tepki: Alçak, terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi?
17:13 Canlı anlatım! Derbi başladı
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 19:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement