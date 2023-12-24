Fenerbahçe Galatasaray Maçı Tarihi ve Hakem Bilgisi

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maçın tarihi merak konusu oldu. Derbinin hakemi kim olacak araştırılmaktadır. Peki, Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç, maç bitti mi?
Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.
Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Galatasaray maçını beiNSport platformlarından CANLI izleyebilirsiniz.
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