Fenerbahçe Galatasaray maçı tarihi ve yayın bilgileri

Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan heyecan dolu maçın tarihi merak konusu oldu. Derbinin hakemi kim olacak araştırılmaktadır. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray hakemi kim? FB GS derbi saat kaçta?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçı Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.