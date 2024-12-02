İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 - Son Dakika
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İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024

İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024

2 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul ve diğer şehirlerin baraj doluluk oranları güncellendi.

02.12.2024 08:10
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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

2 ARALIK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Aralık 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği için tıklayınız.

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

2 ARALIK (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, 2 Aralık 2024 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği için tıklayınız.

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

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Son Dakika Soğuk Haber İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 - Son Dakika

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