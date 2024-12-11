Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus ve Manchester City arasındaki bu kritik mücadele, grubun kaderini belirleyecek önemli maçlardan biri olacak. Sahadaki yıldız isimlerle göz dolduran iki takımın performansı, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Juventus-Manchester City maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
Juventus ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İçtimai TV, tabii Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Juventus-Manchester City maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Juventus-Manchester City Maçı, saat 23:00 başlayacak. Juventus ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Son Dakika › Soğuk Haber › Juventus ve Manchester City Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?