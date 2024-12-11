Juventus ve Manchester City Karşılaşıyor

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Avrupa'nın en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Juventus ve Manchester City arasındaki bu kritik mücadele, grubun kaderini belirleyecek önemli maçlardan biri olacak. Sahadaki yıldız isimlerle göz dolduran iki takımın performansı, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Juventus-Manchester City maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İçtimai TV, tabii Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Juventus-Manchester City maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

JUVENTUS MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Manchester City Maçı, saat 23:00 başlayacak. Juventus ve Manchester City'nin karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.