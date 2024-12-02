Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor

Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor

TÜİK, Kasım ayı enflasyon oranını 3 Aralık 2024 saat 10:00'da açıklayacak.

02.12.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranu artacak mı, ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Memur ve emekli zam oranları merakla beklenirken TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıklanacak. Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, enflasyon rakamları 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ ANKET SONUÇLARI NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, bir önceki ay yüzde 1,96 olan Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e yükseldi. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e çıktı.

Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR?

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,88 oranında arttı. Aralık 2023'e kıyasla yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Soğuk Haber, Ekonomi, Finans, Aralık, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
15:51 Samet Aybaba’nın Hasan Arat’a yazdığı mektup ortaya çıktı Samet Aybaba'nın Hasan Arat'a yazdığı mektup ortaya çıktı
15:44 Ahmet Nur Çebi’den Hasan Arat’a zehir zemberek sözler Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler
15:38 Muhalifler terör örgütü PKKYPG’nin kontrolündeki Tel Rıfat’ı tamamen kuşattı Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı
15:26 Bağcılar’da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi Bağcılar'da Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi
15:25 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat belli oldu Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu
15:11 Diyarbakır’da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı Diyarbakır'da zihinsel engelli adam 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı
15:07 Kestaneye yüzde 70 zam Kestaneye yüzde 70 zam
15:06 Muğla’da yol kenarında erkek cesedi bulundu Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
14:30 Muhalifler, Hanaser’de 30 rejim askerini esir aldı Muhalifler, Hanaser'de 30 rejim askerini esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 09:53:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.