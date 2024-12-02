Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor

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Enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranu artacak mı, ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Memur ve emekli zam oranları merakla beklenirken TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıklanacak. Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Buna göre, enflasyon rakamları 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10:00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ ANKET SONUÇLARI NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, bir önceki ay yüzde 1,96 olan Kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e yükseldi. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e çıktı.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADAR?

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,88 oranında arttı. Aralık 2023'e kıyasla yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak kaydedildi.