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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Buse Meral ilgi odağı oldu - Son Dakika
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Buse Meral ilgi odağı oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Programda Buse Meral'in performansı dikkat çekti. Buse Meral, İstanbul doğumlu ve 24 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine erken yaşlarda başlayan Meral, birçok projede yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Meral, aynı zamanda gitar, ukulele ve mızıka çalmaktadır.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Buse Meral ilgi odağı oldu
31.12.2023 - 20:19,
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Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Buse Meral ilgi odağı oldu. Peki, Buse Meral kimdir? O Ses Türkiye Buse Meral kaç yaşında, nereli, evli mi?

BUSE MERAL KİMDİR?

Doğum: 25 Temmuz 1999 (24 yıl yaşında), İstanbul,

Filmler: Benim Çocuğum

Boy: 1,67 m

25 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Buse Meral'in çocukluğu da aynı şehirde geçti. Şu sıralar 24 yaşında olan başarılı oyuncu, erken yaşlarda oyunculuk deneyimi yaşadı. Lise öğrenimini İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlayan genç oyuncu, 19 yaşında oyunculuğa adım attı. 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle izleyenlerin karşısına çıkan genç oyuncu, gösterdiği performansla ilgi odağı oldu. Başarılı oyuncu birçok markanın reklamlarında yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.

Lise hayatını İstanbul'da tamamlayan Buse Meral, genç yaşlarda oyunculuğa başlamasının etkisiyle eğitimini de bu alanda sürdürdü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürüyor. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra birçok ilgi alanı olan Buse Meral'in hobileri arasında gitar, ukulele, mızıka çalmak bulunuyor. Zeliş karakteriyle izleyenlerin karşısına çıktığı yeni dizide şarkılar söyleyen Buse Meral'in sesinin güzelliği de herkesin ilgisini çekti.

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