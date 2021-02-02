Safiye Ali Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Safiye Ali Doodle Ekranına Taşındı

Safiye Ali Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

02.02.2021 00:05  Güncelleme: 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safiye Ali Doodle ekranına kapak oldu.

Safiye Ali

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Safiye Ali kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Safiye Ali gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Doodle, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Safiye Ali Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Bodrum’da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda çökme meydana geldi
00:03 İzmir’de alevler saatlerdir söndürülemiyor 1 mahallenin tahliyesine başlandı İzmir'de alevler saatlerdir söndürülemiyor! 1 mahallenin tahliyesine başlandı
23:45 ABD’de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor Tarih bile verdiler ABD'de Biden, başkanlık yarışından mı çekiliyor? Tarih bile verdiler
21:39 TBMM’de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici’yi fena kızdırdı TBMM'de işe giren kızıyla ilgili sorulan soru Destici'yi fena kızdırdı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni TFF Başkanına tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TFF Başkanına tebrik
23:21 Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
22:18 TBMM’deki “sokak hayvanları“ tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'deki "sokak hayvanları" tartışmasında konu çok farklı yerlere geldi! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
20:00 Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü Okulun yüzlerce kiloluk demir kapısı çocuğun üzerine düştü
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 02:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Safiye Ali Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement