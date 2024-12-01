Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri

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Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı öncesi Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. TFF 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı detayları araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçını hangi kanal veriyor? İşte Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı yayın bilgisi haberimizde! Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ŞANLIURFASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şanlıurfaspor ile Keçiörengücü arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports Max 2, tabii Spor, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ŞANLIURFASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfaspor Keçiörengücü Maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Şanlıurfaspor Keçiörengücü Maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ŞANLIURFASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ?

Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı henüz başlamadı.

ŞANLIURFASPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı, Şanlıurfa'da, GAP Arena Stadyumu'nda oynanacak.