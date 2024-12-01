Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri - Son Dakika
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Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri

Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri

Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı TRT Spor ve beIN Sports'ta, 1 Aralık saat 13:30'da oynanacak.

01.12.2024 12:11
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Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı öncesi Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Trendyol 1. Lig'in önemli mücadelelerinden Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı detayları araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Gençlerbirliği maçını hangi kanal veriyor? İşte Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi haberimizde! Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

ÜMRANİYESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Gençlerbirliği arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ÜMRANİYESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Gençlerbirliği Maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak.

Ümraniyespor Gençlerbirliği Maçı, saat 13:30'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR GENÇLERBİRLİĞİMAÇI KAÇ KAÇ?

Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı henüz başlamadı.

ÜMRANİYESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı, BÜmraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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