Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama! - Son Dakika
Üye Girişi
Soğuk Haber

Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!

Yeni Malatyaspor\'dan Çin\'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen\'den ilk açıklama!

Thievy Bifouma'nın bonservis ücreti ne kadar? Yeni Malatyaspor forveti Bifouma Shenzhen'e transfer oldu.

17.07.2020 10:06  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma'yı renklerine bağladığını duyurdu. Kongolu futbolcu, yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi.

Shenzhen'den yapılan açıklamada "Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

THIEVY BIFOUMA KİMDİR?

28 yaşındaki Kongo Cumhuriyetli futbolcu, Süper Lig takımlarından olan Yeni Malatyaspor'da forvet olarak oynamıştı. Sağ kanatta da kentini kanıtlayan futbolcu Türkiye'den Çin'e transfer olan futbolculardan biri.

THIEVY BIFOUMA'NIN BONSERVİS ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekibi Shenzhen'e transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu. 2010 yılında başlayan transfer geçmişini Çin'de devam ettiriyor. Bonservis ücreti 2.80 milyon euro olan Thievy Bifouma'nın kariyerinde neler olacak?

Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama!

BIFOUMA SÜPER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Süper Lig'de bu sezon 10 gole direkt katkı sağlayan Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Malatyaspor, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis’i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın
19:16 Hız yaparken devrilen akaryakıt tankeri patladı 147 kişi öldü, 300’den fazla yaralı var Hız yaparken devrilen akaryakıt tankeri patladı! 147 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var
18:55 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş
18:04 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in hastane raporları ortaya çıktı 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı
16:18 187 kişi depremden etkilendi, 43 kişi tedavi altında 187 kişi depremden etkilendi, 43 kişi tedavi altında
10:05 Genç kızı ayılar canlı canlı yedi Annesi telefonda o dehşet anlarını dinledi Genç kızı ayılar canlı canlı yedi! Annesi telefonda o dehşet anlarını dinledi
09:55 Gökçe Bahadır’ın saçları pasta üflerken alev aldı Gökçe Bahadır'ın saçları pasta üflerken alev aldı
09:55 İspanya’da turizm karşıtları, turistlerin kaldığı otelin havuzunda bulaşık ve çamaşır yıkadı İspanya'da turizm karşıtları, turistlerin kaldığı otelin havuzunda bulaşık ve çamaşır yıkadı
09:48 Lionel Messi’den akılalmaz hat-trick Lionel Messi'den akılalmaz hat-trick
09:46 Ağabeyinden kafa karıştıran sözler Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti Ağabeyinden kafa karıştıran sözler! Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti?
09:32 Kamuya binlerce personel alımı yapılacak Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
09:32 AK Partili isimden Destici’ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?
09:24 Tesla sürpriz Bitcoin hamlesiyle kripto dünyasını şaşırttı Tesla sürpriz Bitcoin hamlesiyle kripto dünyasını şaşırttı
09:10 Dünya Bankası kesenin ağzını açtı Dünya Bankası kesenin ağzını açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 20:24:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer edilen Thievy Bifouma kimdir? Shenzhen'den ilk açıklama! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.