07'den 77'ye Antalyaspor Projesi devam ediyor

Antalyaspor'un Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı "07'den 77'ye Şehrimin Takımı Antalyaspor" projesi devam ediyor.

Proje çerçevesinde bir etkinlik de Döşemealtı Ayşe M. Ali Acar Ortaokulu'nda yapıldı. Etkinliğe FTA Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da katıldı.

"Başkan gençleri kırmadı"

Öğrencilerin halk oyunu gösterisi ile başlayan etkinlikle Başkan Çetin öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi ve imza isteklerini geri çevirmedi. İlk ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler için hazırlanan Antalyaspor temalı kırtasiye setleri bu okulda da dağıtıldı.

"Günün sürprizi Porçik"

Etkinliğin sürpriz konuğu ise "Porçik" oldu. Antalyaspor forması giyen, şehrin simgelerinden portakal kostümlü Porçik, çocukların ilgi odağı oldu. Porçik, bundan sonra her okulda değişik etkinliklerde ve farkındalık projelerinde yer alarak Antalyaspor sevgisini de aşılayacak. Antalyaspor'un çocuk taraftarları için bestelenen özel Porçik şarkısı ve Porçik'in bu şarkı ile birleşen klibi de sosyal medya mecralarında yayımlanmaya başladı. - ANTALYA