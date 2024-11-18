1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları Gölcük'te Yapıldı - Son Dakika
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1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları Gölcük'te Yapıldı

1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları Gölcük\'te Yapıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ATV tutkunlarını bir araya getirerek, zorlu çamur parkurunda keyifli mücadelelere sahne oldu. Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

18.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ATV tutkunlarını buluşturdu. Yarışlar, çamur dolu zorlu parkurda kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Gölcük Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hasaneyn Yasakdüzü'nde düzenlenen 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları, adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'de ilk kez çamur temalı olarak düzenlenen yarışlarda S1 ve S2 kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri ise törenle takdim edildi.

Yarışların açılışına Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ATV tutkunları, aileler ve yüzlerce izleyici katıldı. Çamur ve su dolu engebeli parkurda yarışan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Parkurda sıkışan araçlara görevli ekipler anında müdahale ederek yardım etti. Yarışları güvenlik şeridinin arkasından takip eden seyirciler, heyecan dolu anları kaydederken ATV'lerden sıçrayan çamurdan nasibini aldı.

Yaklaşık 4 saat süren zorlu yarışların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle takdim edildi.

Törende, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Spor Kenti Gölcük" sloganıyla böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti. Başkan Sezer, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek, tüm katılımcılara ve görev alan ekiplere teşekkür etti.

Kıyasıya geçen yarışların ardından S1 Kategorisi'nde Ahmet İşcan birinciliği elde ederken, Hüseyin Yazıcıoğlu ikinci, Recep İşcan üçüncü oldu. S2 Kategorisi'nde ise Şuayip Alıcı birinci, Mehmet Şahin ikinci, Muammer Ay üçüncü sırada yer aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 1. Geleneksel Çamur Batak Yarışları Gölcük'te Yapıldı - Son Dakika

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