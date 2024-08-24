1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başladı - Son Dakika
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Spor

1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Stadyumu'nda düzenlenen 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı. Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, milli güreşçi Taha Akgül ve birçok yerel halk katıldı.

24.08.2024 20:40
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- 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Stadyumu'nda 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri başladı.

1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Stadyumu'nda gerçekleştirildi. 24-25 Ağustos tarihlerinde iki gün boyunca sürecek olan etkinliğe ilk gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, milli güreşçi Taha Akgül, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler, dernek başkanları ve yerel halk katıldı.

"Ben olimpiyatlara giderken bu çayırlardan çıktım"

Parlayan sporcuların seçilerek Keçiören Belediyesi altyapısına katmak üzere bir komitenin de Karakucak Güreşleri'nde bulunduğunu ifade eden Taha Akgül, altyapıya kazandırdıkları sporcuları olimpiyatlara hazırlayacaklarını söyledi. Karakucak Güreşleri'nin Türk güreşine yapılmış bir yatırım olduğunu dile getiren Akgül, "Gerçekten Türkiye tarihinin en büyük ödülü Karakucak Güreşleri'nde verilecek. Özellikle başpehlivanlıkta birinciye araba verilmesi, diğer kategorilerdeki ödüllerin büyüklüğü şu an bin 700'e yakın sporcumuz burada kendi hünerlerini gösterecekler. Bu anlamda Keçiören Belediyemize güreşe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burası minderin altyapısı. Yağlı güreş çok farklı, karakucak yağsız olduğu için tamamıyla minder güreşiyle aynı ben olimpiyatlara giderken bu çayırlardan çıktım. Sivas'ta Karakucak Güreşleri'nde festivallerden çıktım" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş: "Yeni Ahmet Ayıklar, Mahmut Atalaylar, Taha Akgüller, Rızalar yetişsin istiyoruz"

Son olimpiyatlarda ata sporu güreşten istenilen sonucun alınmadığına dikkati çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Dünyada yapılan bütün yarışmalarda en fazla adını duyuracağımız şampiyonu çıkaracağımız spor ata sporumuz güreştir. Kuşak güreşi, karakucak, yağlı güreş, her türlüsü bizim genlerimizde var. Keçiören Belediyemizin önderliğinde ve Ankara büyükşehir iş birliği ile biz bu ata sporumuzu desteklemek yeni Ahmet Ayıklar, Mahmut Atalaylar, Taha Akgüller, Rızalar yetişsin istiyoruz ve dünyada yapılan bütün yarışmalarda Türk bayrağının göndere çıkarılıp gözyaşları içerisinde İstiklal Marşımızı söylemek istiyoruz. Bunun da en güzel yolu güreşe destek ve bugün Türkiye'nin her yerinden gelen bin 500'ün üzerindeki sporcuyla başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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