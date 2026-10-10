1. Lig'de Batman Petrolspor, Iğdır FK'ya 2-1 yenildi, Albayrak kırmızı kart gördü - Son Dakika
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1. Lig'de Batman Petrolspor, Iğdır FK'ya 2-1 yenildi, Albayrak kırmızı kart gördü

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1. Lig\'de Batman Petrolspor, Iğdır FK\'ya 2-1 yenildi, Albayrak kırmızı kart gördü
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Crociata 20. dakikada, Serdar Gürler 35. dakikada Iğdır FK'nın gollerini atarken, Batman Petrolspor 45+1'de Metehan ile tek golünü buldu; Mücahit Albayrak ise 23. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Iğdır FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Crociata'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0

23. dakikada orta alanda Felix Afena-Gyan'a kayarak müdahale eden Mücahit Albayrak, doğrudan kırmızı kart gördü.

35. dakikada gelişen Iğdır FK atağında Gökcan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 2-0

45+1. dakikada sağ kanattan gelişen Batman Petrolspor atağında Buğra'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Metehan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: İbrahim Güner, Cem Özbay, Anıl Çiftçi

Iğdır FK: Jakup Szumski, Soner Gönül, Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan (Devran Şenyurt dk. 83), Giovanni Crociata, Doğan Erdoğan, Gökcan Kaya (Leon Çalışkan dk. 46), Serdar Gürler (Moustapha Camara dk. 74), Arda Çolak (Özder Özcan dk. 90+1), Felix Afena-Gyan (Leandro Bacuna dk. 83)

Yedekler: Taha Tepe, Arda Öztürk, Baran Moğultay, Alperen Selvi, Leandro Bacuna, Leon Çalışkan, Devran Şenyurt, Moustapha Camara, Abdul-Malik Yılmaz, Özder Özcan

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mücahit Albayrak, Matheus Doria, Metehan Mert, Omar Imeri, (Oğuz Gürbulak dk. 46) Mamadou Cissokho (Pedrinho dk. 74), Mickael Biron, Buğra Çağıran (Yasir Subaşı dk. 46), Jin-ho Jo, Bernardo Sousa (David Kaiki dk. 90+1), Gökhan Altıparmak

Yedekler: Birkan Tetik, Devran Bozardic, Ömürcan Artan, Yasir Subaşı, David Kaiki, Pedrinho, Oğuz Gürbulak, Gökhan Karadeniz, Emirhan Aydoğan, Karan Topdemir

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Kırmızı kart: Mücahit Albayrak (Batman Petrolspor)

Goller: Giovanni Crociata (dk. 20), Serdar Gürler (dk. 35) (Iğdır FK), Metehan Mert (dk. 45+1) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan, Giovanni Crociata (Iğdır FK), Oğuz Gürbulak, Pedrinho (Batman Petrolspor)

Kaynak: İHA
Batman PetrolsporSerdar GürlerTrendyolIğdırSporSon Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig'de Batman Petrolspor, Iğdır FK'ya 2-1 yenildi, Albayrak kırmızı kart gördü - Son Dakika
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