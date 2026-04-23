1. Lig'de Hakemler Belli Oldu

23.04.2026 12:33
37. haftada kadın hakemler Serikspor ve Adana Demirspor maçlarını yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak iki müsabakada kadın hakemler düdük çalacak.

Ligde Serikspor-Atakaş Hatayspor maçını Asen Albayrak, Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek.

1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

25 Nisan Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor: Alpaslan Şen

13.30 Serikspor-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

16.00 Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor: Melek Dakan

26 Nisan Pazar:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Fatih Tokail

16.00 SMS Grup Sarıyer-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Melih Aldemir

16.00 Atko Grup Pendikspor-Boluspor: Ümit Öztürk

16.00 Erzurumspor FK-Özbeyli Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Sakaryaspor-Arca Çorum FK: Burak Pakkan

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

Kaynak: AA

