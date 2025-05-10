1. Lig'de Sezon Sona Erdi

1'inci Lig'de normal sezon bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Adını Play-Off hattına yazdıran takımların yanı sıra, 1'inci Lig'e veda eden ekipler de belli oldu.

1'inci Lig'de 38'inci ve son hafta bugün oynanan maçların ardından sona erdi. Play-Off hattının yanı sıra küme düşme sıralamasında son düdüğe kadar heyecan yaşandı.

MKE Ankaragücü sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK'nın deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından 48 puanla küme düştü. 1'inci Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor'un küme düşmesi kesinlemişti.

PLAY-OFF FİNALİSTİ FATİH KARAGÜMRÜK

Son haftanın ardından Play-Off'larda Süper Lig'e yükselmek için yarış verecek takımlar da belli oldu. Fatih Karagümrük uzun süre 1-1 eşitlikle devam eden karşılaşmada 87'nci dakikada Gray'ın golüyle 2-1 galip geldi ve sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçlar Play-Off finaline yükseldi.

Play-Off'a adını yazdıran diğer takımlar ise 64'er puanla İstanbulspor, Bandırmaspor ve Erzurumspor ile 61 puanla ligi tamamlayarak 7'nci sırada yer alan Boluspor oldu.

Öte yandan Play-Off'larda İstanbulspor ile Boluspor, Bandırmaspor ile de Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Play-Off Turu'nda rakiplerini mağlup etmeyi başaran takım finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.