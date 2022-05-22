1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı - Son Dakika
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1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı

22.05.2022 11:12
1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı

Spor Toto 1. Lig'de hakemlerin 1441 kez sarı karta başvurduğu 2021-2022 sezonu, son 10 yılda en az sarı kart kullanılan sezon oldu.

Spor Toto 1. Lig'de hakemlerin 1441 kez sarı karta başvurduğu 2021-2022 sezonu, son 10 yılda en az sarı kart kullanılan sezon oldu.

Takımların 1441 sarı ve 81 kırmızı kart gördüğü ligde maç başına sarı kart ortalaması 4,21, hafta başına kırmızı kart ortalaması 2,13 olarak gerçekleşti. Ligde 2012-2013 sezonundan itibaren en az sarı kartın kullanıldığı sezon yaşandı.

Ligde geçen sezon maç başına sarı kart ortalaması 4,44 olmuştu.

Son 10 sezonda takımların gördükleri toplam kartlar ve hafta başına ortalama sarı kartları şöyle:

SezonMaçSarıKırmızıOrtalama
2012-20133061476944,82
2013-201434217281185,05
2014-20153061572965,14
2015-20163061509994,93
2016-20173061467924,79
2017-20183061456654,76
2018-20193061403814,58
2019-20203061549935,06
2020-20213061358614,44
2021-20223421441814,21

En hırçın ekip Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da futbolcular 92 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Kocaelispor, ligin en fazla sarı ve kırmızı kart gören ekibi oldu.

İstanbulspor 53 sarı kartla en az sarı kart gören ekip olarak dikkat çekerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpsporlu futbolcular, ikişer kez kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Ligde bu sezon takımların gördükleri kart sayıları şöyle:

TakımlarSarıKırmızı
Adanaspor743
Altaş Denizlispor915
Altınordu826
Ankara Keçiörengücü833
Balıkesirspor885
Bereket Sigorta Ümraniyespor864
Beypiliç Boluspor735
Bursaspor676
Büyükşehir Belediye Erzurumspor772
Eyüpspor622
Gençlerbirliği864
İstanbulspor534
Kocaelispor927
Manisa FK903
MKE Ankaragücü575
NasaDoge Menemenspor703
Royal Hastanesi Bandırmaspor673
Tuzlaspor636
Yılport Samsunspor805
TOPLAM144181

Kırmızı kartlar

Ligin ilk haftasında Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve 5. haftadaki Gençlerbirliği-Altınordu karşılaşmalarında hakemler üçer kez kırmızı kart gösterirken 6 karşılaşmada da kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

Sarı kartlar

Kocaelisporlu Georges Mandjeck ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz 11, Beypiliç Boluspor'da Abdurrahman Canlı ve Manisa FK'de Hakan Barış 10 kartla en fazla sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.

Ligde en fazla sarı kart gösterilen maçlar 12 sarı kartla 13. haftadaki NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor, 10'ar sarı kartla 9. haftadaki Altaş Denizlispor-Balıkesirspor, 12. haftadaki Ankara Keçiörengücü-Gençlerbiriği ile 28. haftadaki Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü müsabakaları oldu.

???????7. haftadaki Bursaspor-MKE Ankargücü, 32. haftadaki Tuzlaspor-Gençlerbirliği ve 38. haftadaki Tuzlaspor-Yılport Samsunspor karşılaşmalarında hakemler kartlarına hiç başvurmadı.

Ligde 7 futbolcu ikişer kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2 Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 MKE Ankaragücü: 2
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı - Son Dakika
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