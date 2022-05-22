1. Lig'de son 10 sezonun en az sarı kartı kullanıldı

Spor Toto 1. Lig'de hakemlerin 1441 kez sarı karta başvurduğu 2021-2022 sezonu, son 10 yılda en az sarı kart kullanılan sezon oldu.

Takımların 1441 sarı ve 81 kırmızı kart gördüğü ligde maç başına sarı kart ortalaması 4,21, hafta başına kırmızı kart ortalaması 2,13 olarak gerçekleşti. Ligde 2012-2013 sezonundan itibaren en az sarı kartın kullanıldığı sezon yaşandı.

Ligde geçen sezon maç başına sarı kart ortalaması 4,44 olmuştu.

Son 10 sezonda takımların gördükleri toplam kartlar ve hafta başına ortalama sarı kartları şöyle:

Sezon Maç Sarı Kırmızı Ortalama 2012-2013 306 1476 94 4,82 2013-2014 342 1728 118 5,05 2014-2015 306 1572 96 5,14 2015-2016 306 1509 99 4,93 2016-2017 306 1467 92 4,79 2017-2018 306 1456 65 4,76 2018-2019 306 1403 81 4,58 2019-2020 306 1549 93 5,06 2020-2021 306 1358 61 4,44 2021-2022 342 1441 81 4,21

En hırçın ekip Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kocaelispor'da futbolcular 92 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı. Kocaelispor, ligin en fazla sarı ve kırmızı kart gören ekibi oldu.

İstanbulspor 53 sarı kartla en az sarı kart gören ekip olarak dikkat çekerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpsporlu futbolcular, ikişer kez kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı.

Ligde bu sezon takımların gördükleri kart sayıları şöyle: