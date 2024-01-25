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1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin yönetim kurulu toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, TFF yöneticileri ve kulüp temsilcileri arasında fikir alışverişi yapıldı. Toplantının sonunda TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye edildi.

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
25.01.2024 - 19:49,  Güncelleme: 19:49
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1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin yönetim kurulu toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken, Astor Enerji Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.

Kaynak: AA
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