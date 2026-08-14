Muğla, Trendyol 1. Lig’in başkan ve taraftar derneklerine ev sahipliği yaptı

Trendyol 1. Lig futbol kulüplerinin başkan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftar dernekleri Bodrumspor'un ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu katıldı.

Sporun dostluk, kardeşlik ve birleştirici gücünün ön plana çıkarıldığı buluşmada; yeni sezon öncesinde tribün kültürünün geliştirilmesi, küfür ve şiddetin önlenmesi ile kulüpler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi yönünde kararlılık vurgulandı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, rekabetin yalnızca saha içerisinde kalması gerektiğine dikkat çekerek, "2026-2027 futbol sezonunun tüm kulüplerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımız için centilmenlik ve başarı içerisinde geçmesini diliyorum" dedi.