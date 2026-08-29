1. Lig'de haftanın maçında kazanan Bursaspor - Son Dakika
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1. Lig'de haftanın maçında kazanan Bursaspor

1. Lig\'de haftanın maçında kazanan Bursaspor
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda 3'te 3 yapan Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı. İki takımın da puanları 9'a çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kayserispor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bursaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

KAYSERİ ÖNE GEÇTİ, SON SÖZÜ BURSA SÖYLEDİ

Kayserispor, 31. dakikada Florent Hasani'nin penaltıdan attığı golle öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bursaspor, 58. dakikada penaltıdan Kelechi Iheanacho ile skora denge getirdi. Yeşil-beyazlılar, 77. dakikada bu kez de Alperen Babacan'ın golüyle öne geçti ve maçı kazandı.

RAKİBİNE İLK YENİLGİSİNİ YAŞATTI

Bu sonuçla birlikte ligde ilk 3 maçını kazanan Kayserispor, ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. Galibiyete ulaşan Bursaspor da puanını 9 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bursaspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kayserispor, Bursaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig'de haftanın maçında kazanan Bursaspor - Son Dakika
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