Fenerbahçe'de şu ana kadar hiçbir maçta forma giyemeyen ve gelecek sezonda da kadroda düşünülmeyen Mısırlı stoper Omar Fayed'e sürpriz bir talip çıktı.
Suudi basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, 22 yaşındaki Omar Fayed'i kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılacak olan Abu Ali'nin yerini Fayed ile dolduracağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Fayed'den beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-lacivertliler, genç stoper için 6 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Suudi ekibinin de bu rakamı ödemeye sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'den kiralandıktan sonra iki sezonda 36 maçta forma giyen Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nda da 5 kez sahne aldı.
Son Dakika › Spor › 1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu - Son Dakika
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