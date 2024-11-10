Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 maçla devam edildi.
Ligde 10. hafta, yarın Esenler Erokspor- Trabzonspor maçıyla tamamlanacak.
Bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
İstanbul Ankaspor- MKE Ankaragücü İkon Menkul: 71-90
OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor: 93-88
Çayırova Belediyespor-Kapaklıspor: 107-83
Son Dakika › Spor › 10. Haftada Maç Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?