Kepez\'de pehlivanlar dualı çayıra çıktı

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler federasyonu iş birliğiyle 12 yıl aradan sonra düzenlenen 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük bir heyecanla başladı.

Kepez'de 12 yıl aradan sonra er meydanı kuruldu. Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanlar dualı çayırda buluştu. Yağlı güreşlerin efsane ismi Ali Gürbüz'ün de kol bağlayacağı güreşlere şu ana kadar bin 7 güreşçi kayıt yaptırdı. Güreşlerde minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Minik boy 62, minik boy 2 kategorisi 55, Teşvik boy 64, teşvik boy 2 kategorisi 41, tozkoparan boyu 66, Ayak boyu 92, deste küçük boy 105, deste orta boy 92, deste büyük boy 75, küçük boy orta 139, küçük orta boy 51, büyük orta boy 50, başaltı boyu 54, baş boy kategorisinde 63 kişi kayıt yaptırdı. Güreşler, minik boy, minik boy 2, teşvik boy, teşvik boy 2 kategorisindeki güreşçilerin dualarla dualı çayıra çıkmasıyla başladı. 10. Kepez Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne minik ve teşvik boylarında yoğun katılım gerçekleşti. Çocuk ve genç yaş gruplarından oluşan bu sporcular, ata sporu yağlı güreşin geleceğini temsil ederek, dualı çayıra ilk adımlarını attılar. Minik boy kategorisi 11 yaş, minik 2 boy kategorisi 12 yaş, teşvik boy 13-14 yaş, teşvik 2 boy 15-16 yaş gruplarından oluşuyor. - ANTALYA