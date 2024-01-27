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Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim - Son Dakika
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Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Demirel, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim" ifadelerini kullandı.

27.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:53
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Süper Lig ekibi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DİKKET ETMEYEN VARSA BEN DİKKAT ETTİRECEĞİM"

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim." dedi.

"HATAYSPOR'A DİL UZATAN BENİM AİLEME DİL UZAMIŞTIR"

Öte yandan Hatayspor'un kendisi için bir aile olduğunu söyleyen antrenör, "Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin" şeklinde konuştu.

Volkan Demirel: Hatayspor\'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Adana Demirspor, Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkan Demirel: Hatayspor'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim - Son Dakika
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