Volkan Demirel: Hatayspor\'u ağzına alanlar dikkat etsinler etmeyen varsa, ben ettireceğim

Süper Lig ekibi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 galip geldikleri Adana Demirspor maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DİKKET ETMEYEN VARSA BEN DİKKAT ETTİRECEĞİM"

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim." dedi.

"HATAYSPOR'A DİL UZATAN BENİM AİLEME DİL UZAMIŞTIR"

Öte yandan Hatayspor'un kendisi için bir aile olduğunu söyleyen antrenör, "Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin" şeklinde konuştu.