Ömer Halisdemir Bisiklet Turu 10. kez düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.'su düzenlenen Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinden başlayarak Niğde'nin Bor ilçesinde tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illeri ile kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu, yaklaşık bin 1.070 kilometrelik parkuru tamamlayarak Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen organizasyon kapsamında sporcular, 9 Temmuz'da İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan düzenlenen törenle uğurlandı.

Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray güzergahını takip eden bisikletçiler, 6 gün süren yolculuğun ardından Niğde'ye ulaştı.

Geçtikleri şehirlerden toprak topladılar

Yaklaşık 1.070 kilometrelik parkuru tamamlayan sporcular, Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Yol boyunca geçtikleri her şehirden aldıkları vatan topraklarını şehidin kabri başına bırakan sporcular, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua etti. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, bisiklet turunun 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtti. Okur, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından spor camiası olarak farkındalık oluşturacak bir çalışma yapmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu program planlandığında spor camiası olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Arnavutköy Belediyesi olarak böyle bir organizasyon düzenledik. Geçtiğimiz iller ve ulaştığımız insan sayısının çok fazla olacağını hesapladık. Bugün geldiğimiz noktada, onuncu yılında bile geçtiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu tura katılan gençlerimizin bir kısmı darbe girişimi yaşandığında henüz 5-6 yaşlarındaydı. Şimdi bu organizasyon sayesinde büyük bir farkındalık kazanıyorlar. Bu da projenin amacına ulaştığını gösteriyor."

"Bu yolun neden çekildiğini kabre geldiğimizde tekrar hatırlıyoruz"

Tura üçüncü kez katılan Yalovalı sporcu Ahmet Emin Akar ise 5 gün süren yolculuğun fiziksel ve psikolojik açıdan oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Akar, "Bu tura üçüncü katılışım. Yol boyunca hem hava şartları hem de psikolojik olarak zorlandık. Ancak bütün yorgunluk buraya gelene kadar sürüyor. Çünkü kabre ulaştığımızda bu yolu neden yaptığımızı yeniden hatırlıyoruz. Her gelişimizde tüylerimiz diken diken oluyor" dedi.

"Şehitlerimizi onurlandırmak için pedal çevirdik"

Bisiklet turuna katılan sporculardan Arda Çelik de yol boyunca yaşadıkları tüm zorluklarda şehitleri düşündüklerini aktardı. Çelik, "Yorulduğumuz her anda aklımıza şehitlerimizi onurlandırmak için bu yolda olduğumuz geldi. Bu düşünce bize güç verdi. Yolumuzu kazasız belasız tamamladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize, Ömer Halisdemir'e ve gazilerimize minnettarız" diye konuştu.

Soner Halisdemir'e forma ve plaket takdim edildi

Programın sonunda bisiklet turuna katılan ekip, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'e organizasyona katkılarından dolayı forma ve plaket hediye etti. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından etkinlik sona erdi. - NİĞDE