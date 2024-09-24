10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'de 10 kulübü disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

24.09.2024 21:46
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'nun da kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 10 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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