10 Yaşındaki Gökçe Su'nun Güreş Hedefi Şampiyonluk

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde güreşe gönül veren 10 yaşındaki Gökçe Su Demir, branşında kız sporcu bulunmadığı için erkeklerle antrenman yapıyor. Gösterdiği üstün performansla dikkat çeken minik sporcu, hedefinin milli formayı giymek ve Yasemin Adar Yiğit gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmak olduğunu söylüyor.

Gömeç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde güreş sporuyla ilgilenen minik sporcu Gökçe Su Demir, branşında yaşıt kız sporcu bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını erkek rakipleriyle sürdürüyor. Minderde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Gökçe Su, şimdiden adından söz ettirmeyi başarıyor. En büyük hayalinin Yasemin Adar Yiğit gibi dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmak olduğunu belirten minik sporcu, antrenmanlardaki azmi ve ortaya koyduğu performansla hedeflerine ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni başladığı halde idmanlardaki başarılarıyla öne çıkan Gökçe Su Demir, ata sporu olan güreşi çok sevdiğini belirterek, "İlk hedefim, Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra da milli takıma girebilmek. Daha sonra da Yasemin abla gibi şampiyon olabilmek" dedi.

Antrenörü Gökçe Su'dan son derece umutlu

Antrenör Kemal Kurt; Gömeç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş takımı olarak geçtiğimiz hafta yapılan Balıkesir İl Şampiyonası'nda öğrencilerinin bu spora yeni başlamasına rağmen birçok madalya almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu anda hedefimiz Ankara'da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılabilmektir. Bu amaçla çocuklarımızla birlikte haftanın beş günü, günde iki antrenmanla çalışmalarımızı yapıyoruz. Okulların tatile girmesiyle de aynı şekilde sürdüreceğiz. İnşallah güreş sporunda yeni şampiyonlar yetiştirmeye davam edeceğiz. Şu anda çocuklarımız Balıkesir şampiyonu, il ikinci ve üçüncüsü gibi derecelere sahip oldu. İnşallah Gökçe Su'da Ankara'da bizi temsil ederek, Türkiye şampiyonluğunu ilçemize getirecektir" dedi. - BALIKESİR