100 milyon euro kazanacaklar! Fenerbahçe'den çılgın anlaşma - Son Dakika
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Spor

100 milyon euro kazanacaklar! Fenerbahçe'den çılgın anlaşma

100 milyon euro kazanacaklar! Fenerbahçe\'den çılgın anlaşma

Fenerbahçe, Amerikan yoğurt şirketi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile stadyum isim hakkı için anlaşma yaptı. Bu anlaşma uyarınca, Fenerbahçe'ye yıllık 20 milyon euro ödenecek. Koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya bu büyük destekle gelir sağlayacak. Anlaşmanın detayları ve resmi duyurusu çok yakında yapılacak.

18.04.2025 10:17
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yöneticiler ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile el sıkıştı. Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu şirket stadyum isim hakkı için yıllık 20 milyon euro ödeyecek.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre, koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya yıllık 20 milyon euro civarı bir para ödeyecek.

Ulukaya ile Fenerbahçeli yöneticiler arasındaki anlaşma imza aşamasına geldi. Detaylarla ilgili çalışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe Adidas'la da 8 milyon euroya forma sponsorluk anlaşmasına varmıştı.

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Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe, Ali Koç, Chobani, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 100 milyon euro kazanacaklar! Fenerbahçe'den çılgın anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Irem Dekin:
    Bu adamın Türkiye de Ne Markası Var Nede Fabrikası Nede Ürünleri Satılıyor Ne İş Kara Para mı Aklayacaksınız ? 275 4 Yanıtla
  • zeki:
    madem bu parayı alacaklardı fenerin yüzde 4.8 hissesini neden sattı 163 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Allyy Gohc arabadan ettiği zararı bir şekilde fener üzerinden çıkarıyor ama kimse ses etmiyor incelenmeli fenerbahce uzerinden buyuk usulsuzlukler donuyor devlet yetkilileri bu konuya el atmalı 110 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    minareye kılık uydurulacak 56 4 Yanıtla
  • mehmet menteş:
    artık fenerden cacık olur yoğurt firması ile anlaştı bu birleşmede çok iyi cacık çıkar 39 7 Yanıtla
  • Murat KORUCU:
    hep antin hep kuntin parayla olmuyor işte rakibinin oyuncularına ödediği maaş 2 3 yıldır senin ödediğinin 3/2 si ama onlar şampiyon oluyolar iki senedir sen napıyosun ah yandım vah yandım yapı var yapı iki yıldır giriyo sapı ona ne yapacaz 34 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    çekemeyen gavatsaraylılar yorum yapmış siz zamanında fetö ile anlaşma imzaladınız 1 30 Yanıtla
  • Behzat:
    hayırlı olsun inşallah. 6 13 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yalan haberin daniskasi herifin turkiyede tek bir yatirimi yok 10 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Hayırlı olsun inşallah, bu paralar ile banka borçları kapatılıp faiz sarmalından kurtulmak lazım. 4 4 Yanıtla
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