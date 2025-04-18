100 milyon euro kazanacaklar! Fenerbahçe\'den çılgın anlaşma

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yöneticiler ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile el sıkıştı. Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu şirket stadyum isim hakkı için yıllık 20 milyon euro ödeyecek.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani ile stat isim hakkı için prensip anlaşmasına vardı. Anlaşmaya göre, koyu Fenerbahçe taraftarı ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, Kanarya'ya yıllık 20 milyon euro civarı bir para ödeyecek.

Ulukaya ile Fenerbahçeli yöneticiler arasındaki anlaşma imza aşamasına geldi. Detaylarla ilgili çalışmaların sona ermesinin ardından sponsorluk anlaşmasının kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe Adidas'la da 8 milyon euroya forma sponsorluk anlaşmasına varmıştı.