100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor - Son Dakika
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100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

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100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor
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İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden Millwall-West Ham derbisi, 14 yıl aradan sonra yeniden oynanacak. Liman işçileri arasındaki tarihi rekabete dayanan mücadele, iki takımın 100. resmi karşılaşması olacak. Yıllar boyunca taraftar olaylarıyla da gündeme gelen derbi, bu kez The Den'de futbolseverlerin karşısına çıkacak.

İngiltere futbolunun en sert rekabetlerinden biri olarak gösterilen Millwall-West Ham United derbisi, 14 yıl sonra yeniden oynanacak. Liman işçileri arasındaki tarihi rekabete dayanan mücadele, iki takımın 100. resmi karşılaşmasına sahne olacak.

Millwall ile West Ham United arasındaki tarihi rekabet yeniden futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Championship'te oynanacak karşılaşma, yalnızca iki takımın mücadelesi değil, aynı zamanda yüzyılı aşan bir sosyal ve kültürel rekabetin devamı niteliğinde olacak.

SON RANDEVU 2012'DEYDİ

İki ekip, resmi olarak son kez Şubat 2012'de karşı karşıya geldi. Bugüne kadar oynanan 99 resmi maçta Millwall 38 galibiyet alırken, West Ham 34 kez sahadan üstün ayrıldı. 27 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

REKABETİN TEMELLERİ LİMANLARA DAYANIYOR

Millwall ve West Ham arasındaki çekişmenin kökenleri 19. yüzyılın sonlarına uzanıyor. Millwall Rovers ile West Ham'ın öncüsü Thames Ironworks, Londra'da birbirine yakın bölgelerde kuruldu. İki kulübün taraftar gruplarının önemli bir bölümü, Thames Nehri çevresindeki liman ve tersane işçilerinden oluşuyordu. Bölgede faaliyet gösteren şirketler arasındaki ekonomik rekabet zamanla futbol sahalarına ve tribünlere de yansıdı.

100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

1926 GREVİ GERİLİMİ ARTIRDI

İki kulüp arasındaki tarihi ayrışmada 1926'daki büyük liman işçileri grevi önemli bir dönüm noktası oldu. Millwall tarafındaki bazı işçilerin greve katılmaması, nehrin diğer tarafındaki işçiler arasında tepkiye neden oldu. Bu dönemden sonra South Bermondsey ile East End arasındaki sosyal rekabet daha da belirgin hale geldi.

100. randevu öncesi nefesler tutuldu! Koca ülke bu derbiyi bekliyor

HOLİGAN GRUPLARIYLA ANILDILAR

Millwall-West Ham derbisi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında taraftar grupları arasındaki olaylarla da gündeme geldi. West Ham'ın Inter City Firm ve Millwall'ın Bushwackers grupları arasındaki gerilim, yıllar boyunca İngiliz futbolunun en çok konuşulan taraftar rekabetlerinden biri oldu. 1976'da Millwall taraftarı Ian Pratt'ın, 1986'da ise West Ham taraftarı Terry Burns'ün yaşanan olaylarda hayatını kaybetmesi, rekabetin karanlık sayfaları arasında yer aldı. 2009 yılında Upton Park çevresinde yaşanan olayların ardından iki takım arasındaki maçlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

REKABET BEYAZ PERDEYE DE YANSIDI

Millwall ve West Ham arasındaki sert rekabet, sinema dünyasında da işlendi. 2005 yapımı Green Street Hooligans filmi, West Ham taraftar kültürünü merkeze alırken Millwall ile yaşanan rekabete de yer verdi.

100. MAÇ THE DEN'DE OYNANACAK

14 yıllık aranın ardından iki takım, 19 Eylül'de Millwall'ın sahası The Den'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle birlikte Millwall ve West Ham, tarihlerinde 100. resmi maçlarına çıkacak. İki takım arasındaki sezonun ikinci karşılaşması ise 20 Şubat 2027'de London Stadium'da oynanacak.

Hamster CoinİngiltereSporSon Dakika

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