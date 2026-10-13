Gelibolu Maratonu 18 Ekim'de 10 ülkeden 3 bin sporcuyla koşulacak - Son Dakika
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Gelibolu Maratonu 18 Ekim'de 10 ülkeden 3 bin sporcuyla koşulacak

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- Dünyanın en iyi korunmuş tarihi savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu'da düzenlenecek 42, 21, 10 kilometrelik yarışlar ile 1915 kilometrelik Saygı Koşusu'na 10 ülkeden 3 bine yakın koşucu katılacak

Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek 11. Gelibolu Maratonu'na 10 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak.

Gelibolu Maratonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Turkcell'in desteğiyle "Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Her Adımda Bir İz" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Maratona bu yıl 10 ülkeden 63 koşucu 42 kilometre, 207 koşucu 21 kilometre, 558 koşucu 10 kilometre yarışlarında, 1737 koşucu da 1915 kilometrelik Saygı Koşusu'nda mücadele edecek.

Organizasyon, saat 09.00'da Kilitbahir Kalesi önünde başlayacak.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, basın toplantısında, Çanakkale'nin tarihi geçmişiyle çok özel bir coğrafya olduğunu, yapılan her türlü etkinliğin bu coğrafyadan kaynaklı özel faaliyetlere dönüştüğünü dile getirdi.

Gelibolu Maratonu'nun şehitlere bir saygı koşusu olduğunu ifade eden Toraman, "Türkiye'nin pek çok yerinde değişik maratonlar koşuluyor ve Gelibolu Maratonu'nu farklı kılan, koşunun yapıldığı mekan, Türkiye'nin en iyi en önemli tarihi alanlarından bir tanesi. Dolayısıyla memleketin her tarafından insanlar, koşu için kayıt yaptırıyor." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Gelibolu Maratonu'nu 11. kez yapacak olmanın heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın en güzel coğrafyasında ve dünyanın en güzel parkurunda yine bir araya geleceklerini ifade eden Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Tıpkı Çanakkale ruhunun temsilcileri gibi el ele, gönül gönüle memleketin çok farklı noktalarından insanlar Çanakkale'ye gelecekler ve Çanakkale'de, Çanakkale ruhunu teneffüs edecekler. 18 Ekim'de isteyen yürüsün, isteyen koşsun. Gerçekten bir maratonda olması gereken bütün etaplar var. İnsan, Gelibolu Maratonu'nda koşarken ve yürürken önce bu toprakların nasıl vatan yapıldığını tefekkür ediyor, düşünüyor, bir kez daha o kahraman ecdadımızı, atalarımızı saygıyla ve rahmetle anıyor. Buradaki maraton bir sportif aktivitenin yanında aslında milletimizin çok farklı coğrafyalarından buraya gelip yine 1915'te olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olmasıdır."

"Kocadere Kamp Alanı" işbirliği protokolü imzalandı

Basın toplantının ardından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Gençlik ve Spor il Müdürlüğü arasında "Kocadere Kamp Alanı" işbirliği protokolü imzalandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın kaderini belirleyen en stratejik lojistik ve manevi merkezlerden biri olan, 57. Alay'ın efsanevi yürüyüşüne ev sahipliği yapmanın yanı sıra kurulan saygı yerleri ile binlerce yaralı askerin tahliye edildiği bir "Yaşam Koridoru" işlevi gören Kocadere Vadisi, imzalanan işbirliği protokolü ile yaklaşık 500 öğrencinin aynı anda kamp yapabileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek.

Projesine gelecek yıl başlanacak Kocadere Kamp Alanı'nda gençler, Çanakkale ruhunu çeşitli etkinlikler ve sportif faaliyetlerle yaşayacak.

Kaynak: AA
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