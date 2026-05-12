11 Süper Lig Kulübü PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Natura Dünyası Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Zecorner Kayserispor disipline gönderildi.

Ayrıca Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, "talimatlara aykırı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakaretleri ve tehditleri" nedeniyle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise "sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle disipline sevki gerçekleşti.

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği de aktarıldı.