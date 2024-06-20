12 Yaşındaki Buğlem Sare Deveci, Milli Takım Sporcusu Olmak İstiyor - Son Dakika
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12 Yaşındaki Buğlem Sare Deveci, Milli Takım Sporcusu Olmak İstiyor

Tarihe olan ilgisinden dolayı geleneksel Türk okçuluğu sporuna başlayan 12 yaşındaki Buğlem Sare Deveci, disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla dereceler elde ederek milli takım sporcusu olmayı hedefliyor. Geçen yıl Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buğlem Sare, İstanbul'da düzenlenecek olan şampiyonada mücadele edecek ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un yolunda ilerlemek istiyor.

20.06.2024 12:51
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Tarihe olan ilgisinden dolayı geleneksel Türk okçuluğu sporuna başlayan 12 yaşındaki Buğlem Sare Deveci'nin hedefi milli takım sporcusu olmak.

Elazığ'da yaşayan ve izlediği tarihi dizilerden etkilenerek hobi amaçlı başladığı okçuluk sporunda disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla dereceler elde eden Buğlem Sare, bu sporu profesyonel olarak sürdürmeye karar verdi.

EL-AZİZ Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 12 yaşındaki sporcu, geçen yıl temmuz ayında Ankara'da düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tutkuyla bağlandığı okçulukta hedefini büyüten artıran Buğlem Sare, İstanbul'da 28-30 Haziran'da düzenlenecek Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Buğlem Sare Deveci, milli takıma seçilerek Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğu sevincini yaşatan Mete Gazoz'un yolunda ilerlemek istiyor. 12 yaşındaki sporcu, bunun için antrenörü Erdem Özdemir'in eşliğinde haftanın 3 günü çalışıyor.

-"Çalışmalarımın sonucunda birçok başarı elde ettim"

Buğlem Sare Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel okçuluğa ve tarihe büyük ilgisi olduğu için bu sporu seçtiğini söyledi.

Okçuluğa 3 yıl önce başladığını ifade eden Buğlem Sare, ilk başlarda zorlandığını ama kazandığı başarılardan sonra motivasyonunun arttığını dile getirdi.

Spora başladıktan 1,5 ay sonra bölgesel yarışmada birinci olduğunu anlatan Buğlem Sare, "Çalışmalarımın sonucunda birçok başarı elde ettim. Başarıya ulaşmak için daha fazla çalıştım ve bu şekilde başarı geldi." dedi.

Milli sporcu olmak istediğini anlatan Buğlem Sare Deveci, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımı yaparken parmaklarımın içi çok fazla acıyor. Fakat bu zorluklara dayanarak geleceğimi düşünüyorum. Galibiyet elde etmek istiyorum. Bu şekilde çalışarak dünya çapında birinci olmak istiyorum. Mete Gazoz gibi bir sporcu olmak istiyorum."

Antrenör Erdem Özdemir de Buğlem Sare'nin bu spora büyük bir hevesle başladığını söyledi.

Küçük yaşta spora başlayan Buğlem Sare'nin çok istekli olduğunu anlatan Özdemir, "Buğlem büyük bir yetenek. Spora başladıktan 1,5 ay içinde bölgesel bir yarışmada birinci oldu. Geçen yıl Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda 49 oktan 47'sini vurarak Türkiye rekoru kırdı ve şampiyon oldu. Özveriyle çalışan bir öğrencimiz. İnşallah bundan sonra da devamını getiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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