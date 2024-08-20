12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük, Hatayspor maçını izleme hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Spor

12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük, Hatayspor maçını izleme hayalini gerçekleştirdi

12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük, Hatayspor maçını izleme hayalini gerçekleştirdi

Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük'ün, Hatayspor maçını izleme hayali gerçekleştirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doruk'un mesajını karşılıksız bırakmayarak onu maça davet etti. Doruk, maçı locadan izleyerek futbolcularla görüştü ve formasını imzalattı. Teşekkürlerini ileten Doruk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e ve yetkililere minnettarlığını dile getirdi.

20.08.2024 17:16
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Hatay'da yaşayan 12 yaşındaki depremzede Doruk Küçük'ün, Hatayspor maçını izleme hayali gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre sosyal medya üzerinden Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e mesaj atan Doruk, Hatayspor maçını tribünden izlemek istediğini iletti.

Doruk Küçük'ün mesajını karşılıksız bırakmayan Öntürk'ün talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, çocuğu ve ailesini Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor- Kasımpaşa maçına davet etti.

Mücadeleyi locadan takip eden Doruk, 1-1 berabere biten maçın sonunda Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ve futbolcularla görüştü, formasını imzalattı.

Doruk Küçük, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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