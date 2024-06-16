12 Yaşındaki Görkem Öçal Masa Tenisinde Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

12 Yaşındaki Görkem Öçal Masa Tenisinde Avrupa Şampiyonu

Adana'da babasıyla çalışmalarını sürdüren 12 yaşındaki Görkem Öçal, Romanya'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise İsveç'te gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmek için antrenmanlarına devam ediyor.

16.06.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masa tenisinde Avrupa şampiyonu olan 12 yaşındaki Görkem Öçal, daha büyük başarılara imza atmak için antrenör babasının yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da babası Gökmen Öçal'ın masa tenisi salonunda 5 yaşında spora başlayan Görkem, 3 yıldır yarışmalara katılıyor.

Romanya'da bu yıl düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tek erkekler ve karışık çiftlerde altın madalya kazanan Görkem, aralık ayında İsveç'te gerçekleştirilecek Yıldız ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olabilmek için babasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ortaokul öğrencisi Görkem Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'dan bu yana masa tenisinde çok sayıda başarıya imza attığını söyledi.

Elde ettiği başarılarda en büyük katkının babasına ait olduğunu anlatan Görkem, "Babamla çalışmak güvende hissettiriyor. Diğerleriyle antrenman yaptığımdan daha çok katkı alıyorum. Çünkü o benim eksiklerimin ne olduğunu biliyor ve beni yönlendiriyor." dedi.

"Oğlum beni geçti"

Antrenör Gökmen Öçal, oğlunun da kendisi gibi masa tenisini çok sevdiğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonluğu'nda dereceleri olduğunu anlatan Gökmen Öçal, oğlu ve diğer çocukların masa tenisinde başarılı olabilmesi için mücadele verdiğini ifade etti.

Avrupa şampiyonu olan oğluyla gurur duyduğunu anlatan Öçal, şunları kaydetti:

"Müsabaka esnasında baba kimliğimi bir kenara bırakıyorum. Akşam otele gittiğimizde veya kamp yaptığımız otelde olsun baba rolüne bürünebiliyorum. Baba olarak gerçekten çok farklı şeyler hissediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Ona baktığım zaman çok farklı fotoğraflar görebiliyorum. Boynuz kulağı geçti derler ya oğlum beni geçti. Umarım kat kat geçer."

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Romanya, İsveç, Adana, Baba, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 Yaşındaki Görkem Öçal Masa Tenisinde Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: 12 Yaşındaki Görkem Öçal Masa Tenisinde Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement