128 taekwondocu kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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128 taekwondocu kıyasıya yarıştı

19.10.2022 12:14
128 taekwondocu kıyasıya yarıştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 spor kulübünün katılımıyla antrenman müsabakası yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 spor kulübünün katılımıyla antrenman müsabakası yapıldı.

Osmaneli kapalı spor salonunda gerçekleşen müsabakaya 1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü, Bozüyük Güneş Spor Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve İznik Belediyespor Kulübü olmak üzere 128 sporcu katıldı.

Güneşspor Kulübü Taekwondo Antrenörü Kübra Özen, mücadelelerin hepsinin kıyasıya geçtiğini anlatarak, "Yaklaşık bir senedir antrenman yaptığımız sporcularım ilk defa böyle bir etkinliğe katıldılar. Bu tarz antrenman müsabakaları sporcularımıza büyük bir tecrübe olurken biz antrenörler içinde maç performanslarını gözlemlememizi sağlıyor. Sporcular dostluk kardeşlik spor içerisinde güzel bir gün geçirdiler. Türkiye şampiyonalarına alt yapı oluşturması açısından bu tarz etkinliklere katılmaya devam edeceğiz. Ayrıca müsabakaya ziyaretinden dolayı Bilecik Gençlik Spor İl Müdürümüz Yasin Özdemir'e, sporcularımıza ev sahipliği yaparak ikramlarda bulunan Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin'e, Osmaneli Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Şener Öner'e, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor 128 taekwondocu kıyasıya yarıştı - Son Dakika

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