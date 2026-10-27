1299 Bilecikspor, U12 Gençler Ligi'nde BFA'yı 3-1 yenerek Bilecik derbisini kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

1299 Bilecikspor, U12 Gençler Ligi'nde BFA'yı 3-1 yenerek Bilecik derbisini kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1299 Bilecikspor, U12 Gençler Ligi\'nde BFA\'yı 3-1 yenerek Bilecik derbisini kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U12 Gençler Ligi'nde 9 ve 10'uncu hafta maçları tamamlanırken, 1299 Bilecikspor Bilecik derbisini BFA'yı 3-1 yenerek kazandı. B Grubu'nda 4 Eylülspor ve Vitraspor 23'er puanla zirveyi paylaşırken, A Grubu'nda Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürdü.

U12 Gençler Ligi'nde 9 ve 10'uncu hafta geride kalırken, Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu.

U12 Gençler Ligi A ve B Gruplarında hafta sonu cumartesi ve pazar günü oynana 9 ve 10'uncu hafta müsabakada fileler 43 kez havalandı. A Grubu'nda 9'uncu hafta müsabakalarında lider Söğütspor kendi evinde Pazaryerispor'u 8-1 yenerken, Gölpazarıspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor karşısında 1-0'lık galibiyetle döndü. Ligin 9'uncu haftasını Bozüyük Gücüspor BAY geçerken, Demirköy 2018 Spor ise ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Ligin 10'uncu haftasında lider Söğütspor BAY geçerken, Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 2-0, Gölpazarıspor'da Demirköy 2018 Spor'u 2-0'lık skorla geçti. Bozüyük Gücüspor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu skorlar sonrasında Söğütspor 24 puanla liderliğini sürdürürken, lideri 8'şer puanlı Gölpazarıspor ve Bozüyük Gücüspor takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü Bilecik Gençlerbirliği Spor- Söğütspor, Demirköy 2018 Spor- Pazaryerispor ve Bozüyük Gücüspor ile Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek.

Bilecik derbisinin kazananı 1299 Bilecikspor Kulübü oldu

U12 Gençler Ligi B Grubu'nun 9'uncu haftası önemli bir müsabakaya ev sahipliği yaptı. Kenttin 2 takımı 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA karşı karşıya geldi. 25'er dakika çift devre oynanan maçın 13 dakikada Eymen Çağlar, 25'inci dakikada Göktuğ Batın Emir ve 50'nci dakika Talha Yaşar'ın golleriyle 1299 Bilecikspor Kulübü 3-1 kazandı. Haftanın diğer müsabakalarında Osmanelispor, Lefke Birlikspor maçı 1-1 spnuçlanırken, lider 4 Eylülspor, Güneşspor'u 8-0 yendi. Ligin 10'uncu haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vitraspor'a 4-3 kaybederken, BFA, 4 Eylül karşısında sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Lefke Birlikspor'da kendi evinde Güneşspor'u 7-0 mağlup etti. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor ve Vitraspor 23'er puanla liderliği paylaşırken, BFA 21, 1299 Bilecikspor Kulübü 18 puanla liderleri takip etti. Ligin 11'inci haftasında Cumartesi günü 4 Eylülspor-Lefke Birlikspor, Vitraspor-BFA ve Osmanelispor-1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA
BilecikSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:18:36. #7.13#
SON DAKİKA: 1299 Bilecikspor, U12 Gençler Ligi'nde BFA'yı 3-1 yenerek Bilecik derbisini kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei