13. TAYK-Eker Olympos Regatta Başlıyor - Son Dakika
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13. TAYK-Eker Olympos Regatta Başlıyor

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Başlıyor
06.08.2025 13:22
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İstanbul'da 8-17 Ağustos'ta düzenlenecek yelken festivali, heyecan dolu yarışlar ve etkinlikler sunacak.

Türkiye'nin en kapsamlı yelken organizasyonu 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, bu yıl da yelken tutkunlarını İstanbul'da bir araya getiriyor. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle hayata geçirilen festival, 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denizde rekabeti, karada ise eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta, 8-17 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da heyecan dolu yelken yarışları ve sosyal etkinliklerle dolu bir program sunuyor. "Rüzgarı Yakala" mottosuyla yola çıkan organizasyon, yelken sporuna gönül veren profesyonelleri, amatörleri, genç yetenekleri ve izleyicileri bir araya getirerek denizdeki mücadele ruhunu İstanbul manzarasıyla buluşturacak.

Beş ayrı kategoride nefes kesen rekabet

13. TAYK - Eker Olympos Regatta'da; J70, J70 Match Race, IOM (International One Metre), Hareketli Salma ve Yat Sınıfları olmak üzere beş farklı kategoride yarışlar düzenlenecek.

8-10 Ağustos tarihleri arasında Kalamış açıklarında yapılacak J70 yarışları, yüksek hız ve rekabetiyle izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatacak. Hemen ardından 12-13 Ağustos'ta, aynı sınıfta bu kez Match Race formatındaki bire bir mücadeleler heyecanı artıracak. Geleceğin yelkencileri Hareketli Salma Kategorileri kapsamında 12-14 Ağustos tarihleri arasında Marmara Yelken Kulübü'nde yeteneklerini sergileyecek. Teknoloji ve yelken sporunun kesişim noktasında yer alan IOM sınıfı yarışları ise 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri'nde izleyiciyle buluşacak.

Boğaz'da görsel şölen: Olympos Regatta Yat Yarışları

Yat yarışları, 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında düzenlenecek offshore yarışla başlayacak. Ardından, 16 Ağustos'ta şamandıra yarışları ve 17 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki büyüleyici Boğaz Yarışı ile festival, görkemli bir finalle sona erecek.

Canlı yayın teknolojisiyle yarış keyfi

Geçen yıl büyük ilgi gören canlı yayınlar, bu yıl çok daha zengin ve teknolojik bir deneyimle sporseverlere ulaşacak. 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış törenini yöneten ekip tarafından hazırlanan gelişmiş 3D modellemeler ve grafik destekli yayınlar, yarışların farklı açılardan ve daha detaylı bir şekilde izlenmesini sağlayacak.

Özellikle 9-10 Ağustos'taki J70 yarışları ile 17 Ağustos'taki Boğaz Yarışı ve Ödül Töreni, dinamik anlatımı ve zengin görsel içeriğiyle canlı olarak ekranlara gelecek.

Sosyal etkinliklerle festival coşkusu

Yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçen 13. TAYK - Eker Olympos Regatta, İtalyan Günü, Türk Gecesi, Festival Gecesi ve Sokak Lezzetleri Gecesi gibi sosyal etkinliklerle katılımcılarına karada da keyifli anlar yaşatacak. Yarışlara renk katması beklenen bu etkinlikler, yelken festivalinin sosyal boyutuna da dikkat çekecek.

13. TAYK - Eker Olympos Regatta Takvimi şöyle:

8-9-10 Ağustos: J70 Kategorisi

11 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri Kayıtları

12 - 13 Ağustos: J70 Match Race Kategorisi

12-13-14 Ağustos: Hareketli Salma Kategorileri

15 Ağustos: Olympos Regatta/ Off Shore Yarışı

16-17 Ağustos: IOM Kategorisi

16 Ağustos: Olympos Regatta/ Şamandıra

17 Ağustos: Olympos Regatta/ Boğaz Yarışı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Başlıyor - Son Dakika

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