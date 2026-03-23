13\'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası yarın başlıyor

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026) yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleşecek 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası, bu yıl da 10 bin seyirci kapasiteli Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek. Sekiz gün sürecek organizasyon, 24 Mart'ta tüm kategorilerde yapılacak poomsae müsabakalarıyla başlayacak. Organizasyon 25 Mart'ta para taekwondo branşında hem kyorugi hem de poomsae karşılaşmaları ile devam edecek. Turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart'ta gençler, 30-31 Mart'ta ise büyükler kategorisindeki müsabakalar gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerden elit sporculara kadar toplam 67 ülkeden 2 bin 552 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye, 254 sporcu ile yer alacak.

Turnuva öncesinde Antalya Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya, Türkiye Taekwondo Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Taşdemir ile davetliler katıldı.

BAHRİ TANRIKULU: DÜNYA ÇAPINDA ÜN SALMIŞ BİR TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, organizasyonun geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Dünya çapında ün salmış bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Geçen sene başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik, olumlu geri dönüşler aldık. Bu sene de geniş katılımla turnuvamıza yarın başlamış olacağız. Toplamda 67 ülkeden 3 bin 278 sporcu bu organizasyona katılacak. Ülkemiz olarak bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmekten mutluyuz. 2025 yılındaki organizasyonda Milli takım olarak 56 altın, 40 gümüş, 43 bronz madalya ile şampiyon olmuştuk. Burada yarışan sporcular ile milli takımlarımız şekillenecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidebilmek için burası kota veriyor çok önemli. Toplamda bütün kategorilerde 254 sporcumuz milli takım adına yarışacak. 104 de milli takım antrenörümüz görev alacak. Yarışacak olan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Bize her türlü imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a teşekkür ediyorum. Tüm spor severleri maçlara davet ediyorum" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI KALİTESİNDE ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Başkan Tanrıkulu, bu sene organizasyonun G1 seviyesinde olmasına rağmen çok sayıda katılım olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemizdeki turnuvaya ne kadar çok katılım olduğu da gözler önünde. Uluslararası maçtan ziyade dünya şampiyonası kalitesinde organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bunun da haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Cuma günü saat 15.00'te açılış seremonimiz olacak" diye konuştu.

'ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

180 bin lisanslı sporcu ile geniş alt yapıya sahip olduklarını ifade eden Başkan Bahri Tanrıkulu, "Altyapıya çok önem veriyoruz. Dünya şampiyonasında genç kardeşlerimizin madalya kazanması ayrı bir gurur verdi. Geçen sene dünya şampiyonasında madalya alan sporcularımız bu sene burada yer alacaklar. Sporcularımız yurt dışı maçlarda da puan toplamaya başladı. 2028'e güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Geçen sene ilk kez düzenlenen Kenya'daki turnuvada altyapıdan 4 altın madalya çıkardık. İnşallah 2028'deki olimpiyatlara kadar iyi bir kadro çıkaracağız. 2028'de altın madalyalar kazanmak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

YAVUZ GÜRHAN: HEYECAN İÇİNDE 1 HAFTA SÜRECEK ŞAMPİYONAYI BEKLİYORUZ

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'nın spor, turizm ve tarım şehri olduğunu ifade ederek, "Bu tarz organizasyonları burada çeşitlendirmek bizleri de mutlu ediyor. Heyecan içinde 1 hafta sürecek şampiyonayı bekliyoruz. Sporun iyileştiren, birleştiren yönünü ortaya çıkarmak istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın birçok noktasından gelen taekwondo sporcusuna ev sahipliği yapacağız. Çok büyük bir taekwondo haftası. Başta federasyon başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

USMAN DİLDAR: HER YIL GELİŞEN ORGANİZASYONA İMZA ATILIYOR

Dünya Taekwondo Federasyonu Teknik Delegesi Usman Dildar, "Dünya ve Avrupa Federasyonu adına teşekkür ediyorum, her yıl daha da gelişerek giden bir organizasyona imza atılıyor. Tüm dünyada birçok turnuvaya gidiyorum ama Türkiye'nin hoş görüsü ve çalışma azminden dolayı çok mutluyum. Spor Bakanlığı ve federasyonun başarısı ile buraya gelen para taekwondo sporcuları, dünya şampiyonasına katılma duygusu yaşıyor. Buraya birçok ülkeden sporcu katılıyor katılımcılara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.